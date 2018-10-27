Elektrikli arabalarda klasik devri

Bursa'da bir firma, 50 kilometre hıza çıkabilen ve günde 150 kilometre yol yapan elektrikli otomobilin ardından şimdi de 4 kişilik faytonlu araba yaptı. MODEF Fuarı'nda sergilenenen fayton büyük ilgi gördü.

Bursa'da bir sanayi sitesinde iş yeri olan Hasan Ünlüaslan ve yanında çalışan Hakan Tezcan, yüzde yüz yerli parçalarla elektrikli aracın ardından şimdi de 4 kişilik klasik arabaya benzeyen bir fayton imal etti. Yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından yapılan fayton İnegöl'de MODEF Fuarı'nda teşhir edildi. 5 bin watt motor gücüne sahip araç 50 kilometre hıza çıkabiliyor. Ayrıca araç batarya ile günde 100 kilometre yol gidebiliyor.

Aracın tasarlayıcılarından Hakan Tezcan, "Bu fayton tamamen yerli. Gördüğünüz gibi aracımız el yapımı. Daha da geliştireceğiz. Bu gördüğünüz araç 4 kişilik. Büyük hedeflerimiz var. Büyük park ve sahillerde faytonların yerini alabilecek. Gezi ve yürüyüş yollarında kullanabilir. Yüzde yüz yerli ve elektrikli. Gün boyunca işlerinizi görebilirsiniz. Saatte 50 kilometre hıza çıkabilen bir araç. 1910 yılı modellerinden ilham aldık. Gördüğünüz gibi eserimiz ortada. İlk yaptığımız arabaya göre bunun ebatları daha büyük. 4 kişilik. Süspansiyon ve fren sistemleri ötekine göre daha gelişmiş. Bütün aksesuarları yerli. Sadece far ve ampulleri ithal" diye konuştu.

Hasan Ünlüaslan ise, "Daha evvel iki kişilik aracımızı sergilemiştik. Şimdi de 4 kişilik bu aracı dizayn ettik. 2 kişilik modelini de yapacağız. Arkasından kasası olan, pazarcı tipi dediğimiz modelimiz çıkacak. Ufak kasabalarda trafiğin fazla olmadığı yerlerde rahatlıkla kullanabilecek. Hatta belki esnafın da ufak tefek işlerini görebileceği bir araç olacak. Yaptığımız bu aracın fiyatı 45 bin TL. Bizim fiyatı düşük tutmamızın sebebi Çin'den buna alternatif çıkmasın. Yani vatandaş onu tercih etmek yerine bizim yerli malımızı tercih etsin. Bizim yaptığımız bu modelin bir benzeri yok. Herhangi bir yerden kopya değil. Evet baktığınız zaman klasik bir araba görüntüsü var" diye konuştu.