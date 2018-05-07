Elektrikli bisikletle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza bugün Çanakkale-Bursa kara yolunda Trakya Birlik kavşağında meydana geldi. Bandırma yönünden gelen elektrikli bisiklet, kavşaktan dönen Ahmet Y. idaresindeki 16 TZ 322 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Yusuf D. çarpmanın şiddeti ile yola savruldu. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Yusuf D., daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.