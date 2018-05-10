Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 09:12

Elektrikli motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Bursa’da elektrikli motosikletin çarptığı kadın başını kaldırıma vurarak yaralandı.

Elektrikli motosikletin çarptığı kadın yaralandı

10 Mayıs 2018 09:12


Kaza, Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.D. idaresindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu parkta yürüyüş yapan Melek V.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın başını kaldırıma vurdu. Çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri motosiklet sürücü Y.D.’yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç