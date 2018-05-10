Elektrikli motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Kaza, Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.D. idaresindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu parkta yürüyüş yapan Melek V.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın başını kaldırıma vurdu. Çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri motosiklet sürücü Y.D.’yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.