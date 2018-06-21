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21 Haziran 2018 13:17

Elektronik atıklar geri kazanılıyor

Yıldırım Belediyesi, çevreye zarar veren elektronik atıkları ülke ekonomisine geri kazandırmaya devam ediyor.

Elektronik atıklar geri kazanılıyor

21 Haziran 2018 13:17


Geri dönüşümde Türkiye’nin Avrupa standartlarını yakalayan ilk ve tek belediyesi olan Yıldırım Belediyesi, son 3 yılda17 bin 970 kilo atık pil ve 6 bin 270 adet elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı. Küçük elektronik atıklar toplama noktalarına bırakılırken, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, pişirme cihazları, elektrikli süpürge ve halı yıkama cihazları gibi büyük atıklar için belediye ekipleri çağrılabiliyor.


Geri dönüşümün sadece Yıldırım ve Bursa’nın değil Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için hayati bir konu olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Elektronik atıkların ekonomik değerinin bulunmasının yanı sıra bunlar doğru değerlendirilmediğinde insan sağlığı ve çevre için de ciddî tehditler arz ediyor. Ekiplerimiz topladıkları elektronik atıkları değerlerine göre titiz bir şekilde tasnif ediyor. Bu alanda projelerimizi artırarak öncü belediye olmayı sürdüreceğiz. Bu çalışma bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuz. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir” diye konuştu.


Atık elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşüme kazandırılması ile doğal kaynakların korunması yönünde önemli bir adım atılıyor. Diğer yandan enerji tasarrufu sağlanıyor ve tabiata bırakılan atık miktarı azalıyor. Türkiye’de yıllık 500 bin ton elektronik atık meydana gelirken, bunun sadece yüzde 1’i geri dönüştürülebiliyor.




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