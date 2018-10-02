Elektronik yayıncılığın geleceği Uludağ Üniversitesi'nde konuşuldu

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunan Dergipark'ın eğitim toplantısı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen Dergipark sisteminde görev alan editör ve yöneticilerin olağan toplantısına ev sahipliği yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan'ın hazır bulunduğu toplantıya akademisyenler, Dergipark yöneticileri ve editörleri büyük bir katılım gösterdi.

Toplantının açılışında konuşma yapan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, üniversite ve akademisyen denildiğinde insanların aklına ilk olarak araştırmanın geldiğini söyledi. Akademisyenlerin bir yandan çalışırken, bir yandan da elde ettiği sonuçları kamuoyu ile paylaşma gayreti göstermesi gerektiğinin altını çizen Rektör Yardımcısı Mehmet Yüce; “Bu paylaşımı gerçekleştirmek için de bir takım iletişim araçlarına ihtiyaç duyuluyor. Bu iletişim araçlarının başında bize göre dergiler gelmektedir. Üniversitemizde çok sayıda dergimiz var. O açıdan gerçekten şanslıyız. Ancak bunların kalitesini arttırmak, standartlarını yükseltmek ve aranılan hale getirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da ulaşılabilir bir dergi hazinesi oluşturmamız gerekiyor. Yıllarca üniversite yönetimi olarak dergi bastık, dağıttık. Elde kalanları da bir şekilde imha ediyorduk. Bu kamu kaynakları için yazık, emeklerimiz için yazık hem de ulaşılabilir olmadığı için ciddi bir eksiklik olarak bizlere yansıyordu. Bugün artık elektronik dergi ve kitap günümüzün yadsınamaz bir gerçeğidir. Biz eski akademisyenler olarak eski usullere alışığız. Fakat genç nesil artık internet ortamında bilgiyi arıyor” dedi.

Kütüphane 7/24 açık olacak

Türkiye genelinde akademik olarak araştırmacılığın istenilen düzeyde bulunmadığı gerçeğine atıfta bulunan Yüce, “Biz özelde Uludağ Üniversitesi olarak önce kendimize bakmalıyız. Hatalarımızı ve eksiklerimizi biliyoruz. Bunları üniversite yönetimi olarak düzeltmek için çaba gösteriyoruz. Kendimize 3. Nesil Üniversite hedefi koyduk. Bunun için adım adım ilerliyoruz. Akademisyenlerimizin araştırma yapması için gerekli tüm alt yapı yatırımlarını başlattık. Kütüphanemiz için ciddi bir yatırım kaynağı ayırdık. Sadece veri tabanları için yaptığımız harcama 4 milyon TL'yi geçti. Bu rakamın büyük bir kısmını kendi öz gelirimiz ile karşılıyoruz. Yine kütüphanemize ek bina yaparak daha fazla kaynağın bünyemizde yer almasını istiyoruz. İnşaatımız tamamlandığı zaman ek binamızla birlikte tüm kütüphanemiz 7 gün boyunca 24 saat açık kalacak” şeklinde konuştu.

Yayınlar elektronik ortamda görüntülenebilecek

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan ise konuşmasında; “Üniversitemizde yer alan dergilerin görünürlüklerini arttırmak adına dergilerimizin Dergipark içerisinde yer almasına yönelik başta Rektörhocamız olmaz üzere, üniversite yöneticilerimizin yöneticileri yapılan görüşmeler ve alınan kararlar neticesinde bugün itibariyle toplam 13 dergimiz Dergipark platformunda yerini almıştır. Bununla birlikte yakın zamanda üniversitemiz dergilerinin basılı olarak yayınlanmaması kararı doğrultusunda daha fazla dergimizin Dergipark dâhil olmak üzere pek çok platformda yer alacağını ve daha etkili olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda akademisyenlerimizden gelen eğitim talepleri doğrultusunda yaptığımız görüşmelerle toplantımızı gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Dergipark editörleri tarafından Evreler ve Hedefler konulu bir sunum gerçekleştirildi.