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27 Kasım 2017 16:55

Eli öpülesi kadın konuştu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kapıda kara lastiklerini çıkartıp bankaya çorapları ile giren yaşlı kadın, “Saygımdan dolayı çıkarttım” dedi.

Eli öpülesi kadın konuştu

27 Kasım 2017 16:55


Orhangazi’ye bağlı Yeniköy’de ikamet eden Binnaz Uysal, hafta sonu tarlada zeytin topladıktan sonra maaş çekmek için bankaya gitti. Kapanmadan bankaya yetişmek için acele eden Uysal, çamurlu kara lastiklerini kapıda çıkarıp bankaya girdi. Ayağındaki lastikler çamurlu olduğu için bankayı kirletmek istemediğini söyleyen Binnaz Uysal, “Zeytin toplamak için tarlaya gittim. Çocuklarımın maaşını çekmek için aceleye bankaya geldim. Lastiklerimi çıkarttım. Güvenlikçi, ‘Teyze, niye lastiklerini çıkarttın’ dedi. ‘Çamur olur içerisi’ dedim. ‘Biz süpürürüz’ dedi. Beni ikna etmeye çalıştı, ama ben yine de giymedim. Saygımdan dolayı çıkarttım. Başka hiçbir şey düşünmedim. Sonra da paramı alıp çıktım” dedi.


6 çocuk sahibi olan Binnaz Uysal, yaklaşık 3 yıl önce eşinin akrabaları tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, “Okuyan çocuklarım var. Kendi tarlamda zeytinim bitse de yevmiyeye gidiyorum. Çocuklarımı okutuyorum” diye konuştu.




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