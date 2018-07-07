Ellerindeki zehirle şehre girmeden yakalandılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 farklı araçla Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotik polisi 16 ve 34 plakalı araçları teknik takibe aldı. Bursa’ya geldikleri tespit edilen araçlar Osmangazi ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 4 kilo 600 gram esrar maddesi bulundu. Araçlarda bulunan M.D., Y.D., B.D. ve E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı ise tutuklandı.