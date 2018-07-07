Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 10:23

Ellerindeki zehirle şehre girmeden yakalandılar

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü başka illerden Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbarı değerlendirip 4 kişiyi ellerindeki zehirle şehre giremeden yakaladı.

Ellerindeki zehirle şehre girmeden yakalandılar

07 Temmuz 2018 10:23


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 farklı araçla Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotik polisi 16 ve 34 plakalı araçları teknik takibe aldı. Bursa’ya geldikleri tespit edilen araçlar Osmangazi ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 4 kilo 600 gram esrar maddesi bulundu. Araçlarda bulunan M.D., Y.D., B.D. ve E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı ise tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç