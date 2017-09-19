Elmasbahçeler’de kolej kalitesinde eğitim

Şehir merkezindeki eski okulların yenilenmesi görevini üstlenen Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Zafer Okulları’nın modern bir eğitim kompleksi olarak eğitime açılmasının ardından Merkez İmam Hatip Lisesi ile Demirtaşpaşa İlkokulu’ndaki inşaatlar hızla yükselirken, Elmasbahçeler Ortaokulu da modern bir eğitim kurumu olarak Bursa’ya kazandırıldı. Gökdere Bulvarına cepheli Elmasbahçeler Ortaokulu, Şeremet ailesinin katkılarıyla adeta bir kolej havasında yenilendi. İnşaat sebebiyle başka bölgelerdeki okullara nakledilen öğrenciler yeni döneme kolej görünümündeki Salih Şeremet Ortaokulu’nda ‘merhaba’ dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kapılarını yeni eğitim döneminde açan Salih Şeremet Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere başarılar diledi. Okul bahçesinde toplanan öğrencilere seslenen Başkan Altepe, “Sizler, hedefleri olan Türkiye’nin geleceğinin teminatısınız. Bunun için sizlerin daha donanımlı, birikimli ve idealist olmanız için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sizden de tek isteğimiz var. Çok çalışıp, başarılı olmak. Biz daha iyi şartlarda eğitim görmeniz için üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde. İnşallah bu hizmetlerin hakkını vereceksiniz ve başarılı olacaksınız. Ben yeni dönemde hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Kentin marka okullarından Elmasbahçeler Ortaokulu’nun yenilenme süreci hakkında bilgi veren Başkan Altepe, “Buranın yenilenmesi için 9 binayı kamulaştırıp, yıkarak okul alanını genişlettik. Okulun 12 derslikten 32 dersliğe çıkmasıyla ilgili konuyu da hayırsever işadamımız Erdoğan Şeremet ve ailesi üstlendi. Her türlü donanım, spor salonu, futbol sahası, toplantı salonu, kütüphane, laboratuvarı olan güzel bir okul oldu. Adeta bir kolej şeklinde oldu. Bu okul aynı zamanda Elmasbahçeler Mahallesi’ne de büyük değer kattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altepe daha sonra Okul Müdürü Müge Canar ile birlikte ana sınıfı, normal sınıflar ve spor salonunu da gezerek, öğrencilerle sohbet etti.