Emek Taziye Evi hizmete açıldı

Hayatın her alanına dokunan hizmetlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Emek bölgesinde yaşayan vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşıladı. Temeli geçtiğimiz yıl Nisan ayında atılan Emek Taziye Evi, törenle hizmete açıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak 136 mahallede her alanda vatandaşların

hayatına dokunan sosyal hizmetleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Eğitimden sağlığa, kültür merkezlerinden tarihi mirasa kadar her alanda çalıştıklarını kaydeden Dündar, “Geride bıraktığımız 9 yılda şehrimize kazandırdığımız projelerle Yeni Türkiye yolunda Yeni Osmangazi’yi inşa ediyoruz. Sosyal belediyecilikte farklı bir ivme kazanan Osmangazi Belediyesi’nin bu gelişimini en çok hissettiği mahallelerimizden biri Emek mahallemiz. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla mahallelerimizin ve Osmangazi’nin geleceğe dair vizyonunu belirliyoruz. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında temelini attığımız Taziye Evimizi bugün hizmete açıyoruz. Bu merkezimizin en az şekilde kullanılmasını temenni ediyorum. Taziye Evini, bin 245 metrekare alanda 3 katlı olarak inşa ettik. Taziye Evi, mutfağından mescidine ihtiyaç duyulacak her şeyi içinde barındırırken, bahçesinde çocuk parkı ve otoparkıyla da bölgeye hizmet verecek. Emek bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Emek’e toplam 23 park ve 82 bin 485 metrekare yeşil alan kazandırdıklarını ve bölgede, 263 bin metrekare alanda asfalt kaplama çalışması yaptıklarını belirten Dündar, “Emek Zekai Gümüşdiş Sağlık Ocağı’nı yaparak hizmete sunduk. Bursa’nın ilk hasta asansörlü sağlık ocağının çevresini de düzenleyerek meydan haline getirdik. Aynı hizmet binamız içinde vizyon projelerimiz arasında yer alan ‘Aile Rehberlik ve Danışma Merkezi’nin’ ilk örneğini burada hizmete açtık. Merkezde, Bireysel Psikolojik Destek, Aile Danışmanlığı ve Çift Danışmanlığı ile toplumun temel taşı aileyi korumak için çalışıyoruz. Çarşamba Pazarını kapalı pazar haline getirdik. Emek mahallemizde hayata geçireceğimiz bir projemiz de Bilgi Evi projemiz. Emek Bilgi Evi’nin de inşaat çalışmasını bitirdik ve yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de en yaşanabilir ilçeler arasında Bursa’dan sadece Osmangazi’nin yer aldığına dikkat çeken Dündar, “Osmangazi, 136 mahallesiyle bizim evimiz. Her şeyin en güzeli burada olacak. Belediye olarak biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İddia ediyoruz, yapmış olduğumuz hizmetler, hangi kurum veya belediye ile mukayese edilsin en iyisi burada. Elhamdülillah güçlü bütçemiz ve imkanlarımız var. Belediye olarak asli işlerimizi hiç konuşmayız. Asli işlerimizin dışında daha kaliteli yaşam için kazandırdığımız birçok hizmet var. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da Osmangazi Belediyesi’nin Emek’te önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, “Çok güzel bir tesis olmuş. İnşallah taziye için en az şekilde kullanılır. Fakat, bu merkez büyük bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı gideren Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan Allah razı olsun” diye konuştu.