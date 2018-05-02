Emekçi aday AK Prti’den milletvekilliğine başvurdu

dönem bursa 2. bölgeden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Dosyasını AK Parti İl Başkanlığı’na teslim eden Aydın, “Listeye girer ve seçilirsem bütün emekçilerin Parlamento’daki temsilcisi olacağım” dedi.

Bursa’yı ve Bursa’nın meselelerini bildiğini ve gönül verdiği AK Parti çatısı altında doğduğu şehre hizmet etmek maksadıyla yola çıktığını anlatan Aydın, “Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve onun kurduğu AK Parti ile kutlu davaya hizmete hazırım” dedi.

16 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Aydın, aynı zamanda 1986’da kurulan kaza yardımlaşma derneği ve konut yapı kooperatifinin de başkanlığını yürütüyor.