Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 13:17

Emekçi aday AK Prti’den milletvekilliğine başvurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Makine İşletme Şube Müdürlüğü çalışanlarından Cemil Yaşar Aydın, AK Parti’ye 27.

Emekçi aday AK Prti’den milletvekilliğine başvurdu

02 Mayıs 2018 13:17

dönem bursa 2. bölgeden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.


Dosyasını AK Parti İl Başkanlığı’na teslim eden Aydın, “Listeye girer ve seçilirsem bütün emekçilerin Parlamento’daki temsilcisi olacağım” dedi.


Bursa’yı ve Bursa’nın meselelerini bildiğini ve gönül verdiği AK Parti çatısı altında doğduğu şehre hizmet etmek maksadıyla yola çıktığını anlatan Aydın, “Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve onun kurduğu AK Parti ile kutlu davaya hizmete hazırım” dedi.


16 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Aydın, aynı zamanda 1986’da kurulan kaza yardımlaşma derneği ve konut yapı kooperatifinin de başkanlığını yürütüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç