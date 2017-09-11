Emekli hekimden tıbbiyelilere tavsiye:

Dr. İbrahim Hızalan, “Hastalarınızla tokalaşın, merak etmeyin eliniz kirlenmez, mikrop da bulaşmaz” dedi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 eğitim öğretim dönemi törenle başladı. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene öğrenciler, aileleri ve öğretim üyeleri katıldı. Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Gürel, tıp eğitiminin en zor ve en uzun eğitimlerden biri olduğunu, mezun olduktan sonra da hayat boyu devam ettiğini, ancak iyi hekim olmak için öncelikle iyi insan olmanın şart olduğunu söyledi. Öğrencilerin literatürü takip edebilmeleri için İngilizceyi çok iyi öğrenmeleri gerektiğini vurgulayan Gürel, “Bilmiyorsanız, altı yıllık eğitiminiz boyunca bu eksiğinizi giderebilirsiniz” dedi.

Tıp Fakültesi’nde eğitim öğretim dönemi başlangıcında geleneksel hale gelen ilk dersi ise emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Hızalan verdi. Hızalan, “Bizim toplumumuzda genellikle sevgi ön plandadır, lakin saygı yoktur. Oysa her şeyin temelinde saygı yatar. Bir arkadaşınızı sevmeyebilirsiniz, belki ama ona saygı göstermek zorundasınız. Çünkü toplumumuzun en önemli meselesi saygı. Doğaya saygı, başkalarına saygı ve kendine saygı. Bunlar olmazsa olmaz” dedi.

İyi bir hekimin hastalarına nasıl davranması gerektiğini de anlatan Prof. Dr. İbrahim Hızalan, “Hastalarınızla mutlaka tokalaşın. Merak etmeyin eliniz kirlenmez, mikrop da bulaşmaz. Hastanın elini sıkmanız, ben size yardım etmeye hazırım anlamına gelir” dedi.

Törende intörn öğrenci Hasan Budak da, tıp öğrencisi olmanın önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi’ne en yüksek puanla giren üç öğrenci ile eğitim dönemini başarıyla bitirenler sahneye davet edilerek tebrik edildi.