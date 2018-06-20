Emekliler yeni konutlarına kavuştu

Yeni evlerine kavuşan emekli vatandaşlar tamamlanan konutların beklediklerinden çok daha kaliteli olduğunu söyledi.

Emeklilere özel "İkinci Bahar" kampanyası ile emeklileri ev sahibi yapan TOKİ, her projede emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor. “Emekliye İkinci Bahar” projesi kapsamında Bursa’nın Nilüfer ilçesinde inşasına başlanan bin 201 konutluk projede yaşam başladı. 12 bin 955 emeklinin müracaat ettiği projede kura çekimi tamamlandı. Emekli vatandaşların yeni yaşam alanı olan projenin içerisinde cami, büfe ve sosyal donatı alanları bulunuyor. Proje camileri, ticari birimleri, parkı, peyzajıyla da dikkat çekiyor. Bina cephelerinde zemin kat seviyesinde yöresel “kayrak” taş kaplamalar, dekoratif pencereler, payanda ve söveler kullanarak geleneksel ve modern mimarinin buluştuğu konutlar kente yeni bir değer kazandırıyor. 2+1 planında inşa edilen konutların, 83 bin TL’den başlayan fiyatlarla yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 peşinat ve 180, 216, 240 ay vade seçenekleri ile satışları tamamlandı. Proje kapsamında ayrıca 3 cami ile 3 büfe bulunuyor. Ayrıca mahalle konsepti ve yatay mimari yaklaşımıyla üretilen konutların çok katlı olmamaları dikkat çekiyor.

“Beklentilerimizin çok daha ötesinde”

Emekliler için yapılan bin 201 konutluk projede kura çekimleri tamamlandı. Dün ilk kez evlerini gören emekli vatandaşlar oturacakları konutların tahminlerinden çok daha kaliteli yapıldığını belirtti. Evlendikleri günden bu yana kirada oturduklarını anlatan 5 çocuk 9 torun sahibi Mehmet - Emine Oruç çifti, "Bundan sonra kira öder gibi kendi evimizi ödeyeceğiz dedi. 59 yaşındaki Emine Oruç, "Evleri çok beğendim. Oyum yine AK Parti’ye beni ev sahibi yaptı. Emekli ikramiyelerini de aldık" diye konuştu.

64 yaşındaki eşi Mehmet Oruç ise 42 yıldır kirada oturduğunu belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin. Evleri gezdik gördük. Beklediğimizden çok daha kaliteli, verenlere, yapanlara emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.