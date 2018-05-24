Emir Sultan´da ramazan bereketi

Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayını fırsat bilerek halk arasındaki birlik ve beraberliği, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak için kurduğu iftar sofraları, Emir Sultan semtinde de yoğun ilgiyle karşılaştı. Türbenin bulunduğu alanda oluşturulan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ile belediye bürokratlarını ağırlayan iftar çadırları, binlerce Bursalının oruçlarını farklı duygularla açmasına vesile oldu. Emir Sultan hazretlerinin manevi iklimi altında protokolle aynı sofra etrafında buluşan Bursalılar, coşku dolu bir ramazan akşamı yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, hemşerilerinin iftar sevincine ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursa’da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve sivil toplum örgütlerinin açtığı iftar noktalarıyla ramazan ayının dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Aktaş, sadece Büyükşehir Belediyesi’nin 9 ayrı bölgede her gün yaklaşık 10 bin kişiye iftar yemeği dağıttığını söyledi. Ramazan ayı nedeniyle uygulamaya alınan bu hizmetin sadece kent merkezini kapsamadığını, 17 ilçenin tamamında sahur ve iftar yemeklerinin organize edildiğini belirten Başkan Aktaş, “Bu kapsamda, kardeş coğrafyalarımızı da unutmadık. Bursa ve ilçeleriyle birlikte Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna ve Gürcistan’da da her gün yüzlerce kişiye hitap eden iftar sofraları kuruyoruz. Buralarda da soydaşlarımız ve Müslümanları aynı sofra etrafında, kardeşlik esası üzerinde bir araya getiriyoruz” dedi.

Emir Sultan Hazretleri’nin manevi huzurunda oruç açmanın farklı bir olay olduğunu ve insana başka bir haz verdiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Ramazan ayını bu sene ‘fıtratına uygun şekilde’ birbirinden çekici etkinliklerle yaşıyoruz. Düzenlediğimiz iftar programlarının yanında, Merinos ve Mihraplı Hüdavendigar Kent parklarında ramazan eğlenceleri organize ediyoruz. Manevi sohbetleri dikkat çeken marka isimleri Bursa’mızda ağırlıyoruz. Tüm bu faaliyetlerimizde her gün binlerce hemşerimizi misafir ediyoruz” diye konuştu.