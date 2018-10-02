Emlâk sektöründen ruhsat için süre uzatma talebi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Akademi Projesi kapsamında ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Semineri' gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, yönetmelik ile 5 Eylül sonrasında yetki belgesi olmayan emlâk işletmelerine ruhsat verilmediğini belirterek, sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasının sektör temsilcilerini rahatlatacak bir adım olacağını söyledi.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Akademi kapsamında düzenledikleri eğitimlerle sektör temsilcilerini yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirdiklerini söyledi. Haziran ayında yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in emlak ve gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme olduğunu belirten Şenocak, “Söz konusu yönetmelik, mesleği disipline kavuşturacak olması açısından sektör tarafından uzun süredir beklenen bir düzenlemeydi.Gayrimenkul aracılık, danışmanlık ve yönetim hizmeti konusunda sektörü yeniden dizayn eden, bununla birlikte yetki belgesi, hizmet bedeli, yetkilendirme sözleşmesi karmaşıklıklara son veren bir uygulama modeli, sektör temsilcilerimizin en önemli talepleri arasındaydı.” dedi.

Yönetmelikle birlikte 5 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan emlak işletmelerine ruhsat verilmediğini kaydeden Şenocak, bu durumun sektör çalışanları açısından sancılı bir süreci de beraberinde getirdiğine dikkati çekti. Düzenlemenin mağduriyet oluşmadan hayata geçirilmesi adına yetki ve yeterlilik belgesi için belirlenen tarihin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ettiklerini ifade eden Şenocak, “Yeni düzenlemenin sektörde mağduriyet oluşmadan hayata geçmesi hepimizin ortak beklentisi. Bu kapsamda yetki ve yeterlilik belgesi için son tarih olarak belirlenen 5 Eylül tarihinin yıl sonuna kadar uzatılması sektörde faaliyet gösteren birçok firmamızı da rahatlatacaktır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı Uzmanı Fatih Okay, Yönetmelik ile tanımlanan taşınmaz ticareti ve taşınmaz ticareti yapan işletmelerin alması gereken yetki belgesine ilişkin usul ve esaslar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Yetki belgesi olmayan işletmelere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmediğini belirten Okay, yetki belgesi başvurularının Ticaret İl Müdürlükleri'ne yapılacağını ve belgenin geçerlilik süresinin 5 yıl olduğunu sözlerine ekledi.

Son 5 yılda 300'ü aşkın eğitim programından yaklaşık 20 bin BTSO üyesinin faydalandığı BTSO Akademi projesi kapsamında ayrıca Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma Eğitimi gerçekleştirildi. Burçak Ünsal tarafından verilen eğitimde aile şirketleri için kurumsallaşma sürecinde odaklanılması gereken ana konular üzerine katılımcılara tavsiye niteliğinde önemli bilgiler aktarıldı.