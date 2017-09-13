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13 Eylül 2017 00:57

Emniyet kemeri faciayı önledi

Bursa’da tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan otomobil içindeki 4 kişilik aile taktıkları emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü.

Emniyet kemeri faciayı önledi

13 Eylül 2017 00:57


Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı İznik-Yenişehir karayolu üzerinde gece 23.00 sıralarında meydana geldi.


İznik’ten Yenişehir istikametinde seyir halinde olan Mehmet Çil idaresindeki 16 FCV 13 plakalı tomruk yüklü kamyona, içinde ikisi çocuk aynı aileden 4 kişinin bulunduğu 16 K 0120 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonun altına giren araçta bulunan aile fertleri taktıkları emniyet kemeri sayesinde kamyona sıkışmaktan son anda kurtarıldılar. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerini arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı otomobil sürücüsü, Mehmet Ç. (34), eşi Zübeyde Ç. (31), çocukları, Aleyna Ç. (10) ve Furkan Ç. (5) İznik Devlet Hastanesine götürdü.




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