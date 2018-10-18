Emniyet Müdürü Ak vatandaşla buluştu

Yavuzselim Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmaya çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, sık sık mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşla bir araya geliyor. Son olarak Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'ne ziyarette bulunan Osman Ak, hem mahalle sakinlerinin derdini dinledi, hem de mahallede uygulama yaptı. Emniyet Müdürlüğünce yapılan halkla buluşmaya mahalleli büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar Ak'a yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, son yıllarda uyuşturucu ile mücadele konusunda gösterilen hassasiyetten ötürü teşekkür etti. Mahalle muhtarı Ak'a çiçek takdim etti.

Halkla buluşmanın yanı sıra mahallede yapılan uygulamaya da çok sayıda polis memuru katıldı. Özel harekat ekiplerinin de görev aldığı uygulamada şüpheli araçlar durdurularak şahısların GBT kontrolleri yapıldı. Uygulama geç saatlere kadar devam ederken, Osman Ak vatandaşla vedalaşıp mahalleden ayrıldı.