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Emniyet müdürü vatandaşla bir araya geldi

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak vatandaşla bir araya geldi.

Vatandaşların dertlerini dinleyen Ak, her türlü sıkıntıyı birlikte çözeceklerini ifade ederken mahalle halkı ise 'Bizler emniyetin ordusuyuz' mesajını verdiler.


Bursa polisi merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uygulama noktasını yerinde kontrol eden İl Emniyet Müdürü Osman Ak, aynı zamanda vatandaşla bir araya geldi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen uygulamaya Asayiş, Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yapılan uygulamada yoldan geçen araçlar ve yol kenarında şüpheli görülen kişiler sorgulandı. Uygulamaya çok sayıda polis katılırken, şüpheli araç ve kişiler didik didik incelendi.


Uygulamayı yerinde denetleyen Emniyet Müdürü Osman Ak, mahallelinin sıkıntılarını dinlerken, Uyuşturucu ve diğer konulardaki mücadelede mahallelinin en büyük destekçileri olduklarını belirtti. Ak'ın konuşmasının ardından mahalle sakinleri de her türlü asayiş konusunda polise yardım edeceklerinin sözünü vererek 'bizler emniyetin ordusuyuz' mesajı verdi.

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