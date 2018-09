Emniyet müdüründen velilere mektup:

Müdür Osman Ak, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi başlangıcında güvenli eğitim için öğrenci velilerine hitaben mektup gönderdi. Mektup, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince okullara dağıtıldı. Velilere gönderilen mektupta, "Uzun bir tatil döneminin ardından, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara her türlü imkanı sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle ülkemizin her köşesinde mücadele veren öğretmenlerimizin 2018 - 2019 öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olarak samimiyetle paylaşıyoruz. Gelecek nesillerimize binlerce yıllık tarihimizi, kültürümüzü, birikimimizi, milli ve manevi değerlerimizi eğitimle aktarabiliriz. Emniyet teşkilatı olarak çocuklarımızın eğitim ve öğretimini güven ve huzur içerisinde almalarını sağlamak için üzerimize düşen görevin şuurundayız. Çocuklarımızın evlerinden okullarına gidişlerine, okul çevrelerinde ve okuldan çıktıktan sonra da tekrar evlerine dönüşlerine kadar olan güzergahta her türlü tedbiri alıyoruz" denildi.

Ak, mektupta, çocukların tenha parklarda ve yollarda dolaşmamasını isteyerek, "Çocuğunuzun arkadaşları ve aileleri hakkında bilgi sahibi olunuz. Çocuğunuza kendisini tehlikede hissettiği anda polisten ya da öğretmeninden yardım istemesi gerektiğini öğretiniz. Kişisel bilgilerini kimseye vermemesi gerektiğini öğretiniz. Her ne sebeple olursa olsun anne ve babasının izini olmadan hiçbir araca binmemesi gerektiğini söyleyiniz. Zor durumlarda çocukların bağırmasını, tenha parklar, yollar ve yerlerden uzak durması gerektiğini öğretiniz. Ev adresinizi ve telefon numarasını öğretip unutmaması için sıklıkla hatırlatınız. Her konuda size güvenmelerini ve karşılaştıkları tüm durumlarda size karşı açık olmalarını ve gerçeği olduğu gibi anlatabilmelerini sağlayınız. Tanıdık biri bile olsa çocuklarınızın onunla sizin izniniz olmadan gitmemesi gerektiğini öğretiniz. Evden çıktıktan sonra nereye gittiğini ve kimlerle zaman geçirdiğini takip etmelisiniz" ifadelerine yer verdi.