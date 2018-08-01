Emniyet teyakkuzda, özel harekat polisiyle yolları beklediler

Özel harekat polisinin de katıldığı uygulamada 156 kişinin kimlikleri sorgulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ak’ın başlattığı mücadele kapsamında sık sık sokaklarda uygulama yaparak zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde yapılan uygulamada Özel Harekat Polisi (PÖH) de dahil 200 polis memuru görev aldı. Mahalle aralarında cadde ve sokaklar ile park, bahçelerde arama yapan ekipler, 156 şahsın kimlik bilgilerini kontrol ederek 50 araç aradı. Gecenin geç saatlerine kadar yaya ve araçlarla devriye atan ekiplere Yunus timleri ile motorize ekipler de destek verdi. Uygulama sırasında kaçan bir araç ile 18 yaşının altında bir çocuk yakalandı.