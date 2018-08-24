Emniyet ve Milli Eğitim camiasının acı günü

Alınan bilgilere göre iki çocuk annesi aynı zamadan öğretmen olan Suna Üzüm bir süredir yakalandığı amansız kanser hastalığına yenik düştü. Ölüm haberi eğitim ve polis teşkilatını yasa boğdu. Üzüm ikindi namazına müteakip ishakpaşa camiinde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl hastane mezarlığında toprağa verildi. İnegöl Kaymakamı Ali Akça izinde olmasına rağmen ölüm haberini alınca iznini yarıda bırakarak cenaze katılarak yakın koruması olan Polis Memuru Aydoğan Üzüm’ü yalnız bırakmadı. Cenaze Namazına eski İnegöl kaymakamlarından ve şimdi Kocaeli vali yardımcısı olan Aziz İnci, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Jandarma Komutanı Binbası Uğur Baş çok sayıda daire müdürünün yanı sırada emniyet ve milli eğitim camiasından insanlar katıldı.