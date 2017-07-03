Emniyetten huzur operasyonu

Emniyet ekiplerinin uygulamalarına çevik kuvvet ekipleri de katılıyor.

Trafik Tescil ve Denetleme, Asayiş, Karakol, Önleyici ve Çevik Kuvvet ekiplerinin iştirakiyle Hikmet Şahin Kültürparkı ve civarında motosiklet ve aranan şahıslara yönelik kontroller yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan uygulamada durdurulan motosiklet sürücüleri denetlendi. Kurallara uymayan ve eksiklikleri olan motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

Park içerisinde yapılan uygulamalarda ekipler şüphelendikleri şahısları da didik didik aradı. Ekipler, son günlerde ciddi oranda artış gösteren motosiklet hırsızlığının da önüne geçmeyi hedefliyor. Evrakları eksik olan motosikletler trafikten men edilirken, ehliyetsiz sürücülere cezai müeyyide uygulanıyor.

Çalıntı motosikletlere el konuluyor

Yapılan uygulamalarda ekipler, çalıntı motosiklet kullanan sürücülere de ağır cezalar uyguluyorlar. Çalıntı motosiklet kullanan sürücüler gözaltına alınırken, 3 yıla kadar hapis cezası uygulandığı öğrenildi.