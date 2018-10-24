En ağır fuar kapılarını açtı

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı.

Dünyanın en ağır fuarı olarak bilinen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı. Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 60 bin ton olan 2 bin 500 blok mermer, 8 salon ve açık alandan oluşan 60 bin metrekare alanda teşhir edildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle hazırlanan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 215 firmanın yer aldığını belirten MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, “Fuarda 4 yıl içinde sergilenen blok mermer sayısı 5 kat arttı. Bu rekor bir büyümedir. Dünyanın ilk ve tek blok mermer fuarı Bursa'da gerçekleştiriliyor. Fuarımız dünya doğal taş sektörünün tek blok fuarı olduğu için ziyaretçi açısından fuarımızda her geçen yıl çok büyük ivmelenme var. Bu yıl Hindistan, Çin, İtalya, Yunanistan, Endonezya, Mısır ve İran gibi 40'a yakın ülkeden ziyaretçi geliyor. Fuarımız katılımcı ve ziyaretçisiyle uluslararası bir fuar hüviyetindedir" dedi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, geçen yıl 5 milyar dolara yakın maden ihracatının gerçekleştirdiğini söyledi. Dinçer, “Bu ihracatın yarısı doğal taş sektörü tarafından yapıldı. Blok ihracatı Türkiye ihracatında önemli bir yer tutuyor. Maden ihracatının geneline baktığımızda aslında net ihracat rakamı diğer sektörlerden daha fazladır. Rakam olarak baktığınızda belki 10-15 milyar dolarlık bir sektörün ihracatından daha fazla net ihracat bırakmakta. Çünkü hiçbir ithal girdisi olmayan yeraltı kaynaklarının yurt dışına ihracatıyla Türkiye'ye döviz getirilmesi sağlanıyor" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, “Bugüne kadar düzenlenen fuarlarda, firmalarımız tarafından teşhir edilen blok mermerler fuar açılmadan satıldı. Bu yönüyle fuarımız fuarlardan pozitif yönde ayrışıyor. Farklı renk ve desende toplam 60 bin ton ağırlığında 2 bin 500'e yakın blok mermerin sergilendiği fuar sektörümüzün büyümesine öncülük edecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış fuar ziyaretçilere açıldı. Açılışa Ege Maden İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, belediye başkanları, kaymakamlar ve sektör temsilcileri katıldı.