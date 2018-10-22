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En güzel sonbahar fotoğrafları...

Farklı noktaları keşfetmek için Bursa ve çevre illerde doğa yürüyüşleri yapan Timsahlar Trekking Grubu’nun son durağı Kütahya’nın Domaniç ilçesi oldu.

Farklı noktaları keşfetmek için Bursa ve çevre illerde doğa yürüyüşleri yapan Timsahlar Trekking Grubu'nun son durağı Kütahya'nın Domaniç ilçesi oldu.


Sabahın erken saatlerinde Bursa'dan yola çıkan 18 kişilik ekip Domaniç Orman Müdürlüğü'nden başladıkları etkinlikte 20 kilometre yürüdü. Yağmur ve sis eşliğinde 10 saat süren yürüyüşte, sonbaharın eşsiz güzelliğini keşfeden doğaseverler doğanın tüm renklerini görme fırsatı bulurken, Timsahlar Trekking Grubu üyesi Hasan Salihoğlu o anları fotoğraflamayı ihmal etmedi.


Salihoğlu'nun objektifinden birbirinden güzel tabiat fotoğrafları çıktı.

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