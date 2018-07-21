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21 Temmuz 2018 09:01

En iyi fabrika bahçesi ödülü Kardelen’e

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen en iyi fabrika bahçesi ödülü Kardelen Kestane Şeker’ine verildi.

En iyi fabrika bahçesi ödülü Kardelen’e

21 Temmuz 2018 09:01


Nilüfer Belediyesi tarafından her sene düzenlenen en iyi fabrika bahçesi ödülü sahibini buldu. 7 firmanın katıldığı yarışmada Kardelen Kestane Şekeri üreten İlka Şekerleme’nin bahçesi birinci oldu. Fabrikanın bahçesinde düzenlenen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yarışmaya katılan diğer fabrikaların temsilcileri ve İlka Şekerleme’nin çalışanları katıldı. Programda konuşan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, "Sadece üretmekle kalmayıp, çalışan personelimizin rahat etmesi, doğayla baş başa kalması, güzel bir zaman geçirmesi için böyle bir imkan tanıdık. Onların hem çalışırken, hem üretirken mutlu olmasını istiyoruz. Mutlu olmaları için ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Nilüfer Belediyesinin doğa ve çevreye önem verdiğini çok iyi biliyoruz. Biz de Nilüfer bölgesindeki en iyi fabrika bahçesi seçildiğimiz için çok mutlu olduk" dedi.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, "Kaybolan yeşilin Nilüfer’de oluşması için bir proje başlattık. Bu projede bir çok kişinin emeği var. Adım adım yeşil Bursa’yı Nilüfer’de oluşturmaya gayet ediyoruz. 19 yıldır ektiğimiz ağaçlar, dikdiğimiz fidanlar pek çok etkinliği oluşturulacağı alanlara dönüştü. Ama yeterli değil. Bu bahçeye geldiğimizde ağaçlar küçüktü. Ama şuanda inanılmaz güzel yer olmuş. Çalışanlarına değer verilmiş bu bahçeyle. Bursa’nın yeşiline verilen katkıya değerlendirdiğimizde burada çok emek var. 7 fabrikamız yarışmaya katıldı. Birinci alan bu alanı oluşturan Mümin Akgün ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. İlka Şekerleme birinci oldu" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Bozbey, Akgün’e belgesini takdim etti.




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