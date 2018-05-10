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10 Mayıs 2018 13:20

En özel asker uğurlaması

Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği bünyesinde eğitim gören 11 engelli genç askere uğurlandı.

En özel asker uğurlaması

10 Mayıs 2018 13:20


Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman ek hizmet binasında düzenlenen program ilgi gördü. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz bu anlamlı günde özel öğrencileri yalnız bırakmadı. Çok sayıda davetli ve özel çocukların ailelerinin de iştirakiyle renklenen asker uğurlama töreninde, asker kıyafetlerini giyerek davul, zurna eşliğinde salona giren engelli asker adaylarına, sahnede sembolik kına yakıldı. Davul zurna eşliğinde oynayan gençlerin ve ailelerin heyecanına Başkan Refik Yılmaz da ortak oldu. Başkan Yılmaz, asker adayı engelli gençlerle birlikte halay çekti.




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