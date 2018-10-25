En sağlıklı fuar

Merinos AKKM Fuar Alanı'nda 28 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak Sağlık ve Spor Fuarı, merak edilen konulara ışık tutacak. Hastane, spor merkezi, eğitim ve çeşitli branşlarda açılan stantların yanı sıra gerçekleştirilecek konferanslarda uzmanlar spor ve sağlık hakkında bilgi verecek. Fuarın açılışında desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eden Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, “Sağlıklı hayat sürdürebilmek günümüzün en önemli meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Geniş kitleleri ilgilendirdiği için böyle yararlı bir fuarın açılmasına karar verdik. Sağlığımıza ve spora ne kadar önem verirsek hastalıklarımız azalır. Hasta olmadığımız zaman toplum sağlığı ve devletimizin kaynakları daha verimli kullanılmış olur. Bura da bizler kanserde erken teşhis konusundan bilinçli spora kadar birçok şeyi vatandaşlarımız için bir çatı altında topladık. Panellerimize bütün vatandaşlarımızı bekliyorum” dedi.

Eğitimin sağlığın en temel parçası olduğunu belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Eğitilecek her öğrenci bizim önümüze gelirken, öncelikli sağlıklı fertler olmaları hedefleniyor. Bu noktadan hareketle organizasyonu yapılan bu uar, gençlerimizi bilinçlendirme ve sağlıklı hayat noktasında ciddi bir faydasının olacağını düşünüyorum. 250 bin öğrenciye spor ve zeka oyunlarında uygulama noktasında 10 farklı alanda çalışma başlattık. Bu sene ilk defa bin 600 ilkokul 2. sınıf öğrencisi yüzme ile taşınacak” diye konuştu.

Geleceğin emanet edileceği gençlerin en iyi şekilde eğitilmesi için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Sönmez, "Biz spor yatırımlarını bu noktada gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Türkiye'nin genç nüfusu en yoğun şehirlerinden bir tanesi de Bursa'dır. Bursa spor şehridir" dedi.

Hayattaki en büyük zenginliğin sağlık olduğunu belirten Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör ise, "Sağlıklı bir toplum, güçlü bir toplum demektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar sağlıklı yetiştirirsek, geleceğe de o kadar güvenle bakarız. Son zamanlardaki obezite rakamları gerçekten ürkütücü rakamlara ulaşmış durumdadır. Sadece yetişkinleri değil, çocuklarımızı da tehdit eder hale geldi. Sağlıklı beslenme ve spor konusunda çok daha bilinçli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler stantları gezdi.