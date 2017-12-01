Endüstri Zirvesi’nde bir günde 700 iş görüşmesi yapıldı

Makine, uzay havacılık savunma, kompozit ile raylı sistemler sektörü Ur-Ge projeleri kapsamında 6 kıtadan 60 ülkeden bini aşkın iş adamının katıldığı zirvede Bursalı firmalar ve yabancı iş dünyası temsilcileri ikili iş görüşmesi yaptı. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ikili iş görüşmesi programında, 300’e yakın iş adamı 700’e yakın iş görüşmesi yaptı.

Sırbistan’dan işbirliği için gelen Stevislav Zrnic, zirve boyunca Bursalı firmalarla olumlu iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşmelerin oldukça verimli gerçekleştiğini söyleyen Zrnic fuarın beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

İrandan gelen Hasan Omidzad, BTSO’ya organizasyondan dolayı teşekkür ederek, organizasyonun Bursalı firmaları daha iyi tanıma açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Yunanistan’dan gelen Darakis Georgios, ikili iş görüşmeleri programında iş bağlantıları kurduğunu ve Bursalı firmalarla yeni işbirlikleri yapmayı hedeflediğini kaydetti.

Litvanyalı Nexus firmasının CEO’su Gintare Narkevicilute, Bursa’ya yatırım yapmak istediğini söyledi.

BTSO’nun Ur-Ge Üyesi olan Muhsin Mardin, ikili iş görüşmelerinin firması açısından olumu geçtiğini belirterek, “Görüşmeler yoğun tempoda geçti. Bu fuardan firmalarımız oldukça kazançlı çıkacak. Firma olarak İran, Moldova ve Brezilyalı firmalarla görüştüm. Hepsi ortak bir yatırım yapma arayışı içindeler. Birlikte iş yapmak istiyorlar. İran ve Brezilyalı firmamı üretim tesisimi inceleme imkanım oldu. Bize bu imkanları sunan BTSO’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı