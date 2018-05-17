Enerji Müzesi’nde oryantiring yarışı

Dr. Yusuf Ulcay, Merinos Enerji Müzesi’nde öğrenciler ile birlikte oryantiring yarışına katıldı. Başkan Aktaş ve Rektör Ulcay’ın birbirlerine rakip olduğu ‘Müzede Bir Olay Var’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Merinos Enerji Müzesi renkli bir etkinliğe sahne oldu. Her yıl geleneksel hale gelen ‘Müzede bir olay var’ etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Ulcay da katıldı. İki gruba ayrılan Hürriyet Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerine takım kaptanlığı yapan Başkan Aktaş ve Rektör Ulcay, birbirlerine rakip oldu. Müze girişinde verilen start ile başlayan yarışmada Başkan Aktaş ve Rektör Ulcay’ın takımları, harita yardımıyla müzenin içindeki ipuçlarını toplayıp şifreyi çözmek için uzun süre çaba sarf etti. Nikola Tesla’nın, ‘’Evrenin gizemini anlamak istiyorsanız, enerji-frekans ve titreşim yasalarıyla düşünün’’ sözünün şifre olarak seçildiği etkinlik, büyük çekişme içinde geçti. Öğrencilerin merak, keşif ve araştırma duygularını geliştirmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmayı, Başkan Aktaş ve ekibi kazandı. Başkan Aktaş ve Rektör Ulcay’ın öğrenciler ile birlikte hayli keyifli zaman geçirdiği etkinlik, renkli görüntülerle son buldu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay ile birlikte Enerji Müzesi içinde gerçekleştirilen atölye ve etkinlik çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, müzelerin Bursa’nın dünyaya tanıtımında en önemli mekânlar olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak müzelerin daha aktif kullanılması, daha fazla ziyaretçiye ulaşması adına birçok etkinlik düzenlediklerini söyleyen Aktaş, “Müzelerimize olan ilgiyi artırmalıyız. Bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte ‘oryantiring’ yarışmasıyla şifreleri arayarak hem eğlendik hem de müzeyi gezerek öğrendik. Bursa’nın değerlerine hep birlikte sahip çıkmalıyız. Müzelerimiz, tüm öğrenci gruplarımız için açık. İstiyoruz ki buralar canlı, yaşayan kültürel mekânlar olsunlar. Toplumun her kesiminin müzelerimize ilgi göstermesini istiyor ve böylece müze kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz” dedi. Bursa’nın müzecilik anlayışında birçok büyük kente göre daha şanslı olduğunu söyleyen Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise müzelerin ‘nitelikli eğitiminin gelişmesi açısından’ önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve Rektör Ulcay, öğrencilere günün anısına kupa ve hediyelerini takdim etti.