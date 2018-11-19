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Enflasyonla mücadeleye tam destek veren iş yerine silahlı saldırı

Bursa’nın inegol ilçesinde Enflasyon ile mücadeleye tam destek veren bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda işyerinin camları kırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahıslar kayıplara karıştı.

Bursa'nın inegol ilçesinde Enflasyon ile mücadeleye tam destek veren bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda işyerinin camları kırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahıslar kayıplara karıştı.


Olay Bursa'nın İnegöl İlçesi Cuma mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Fatih Yıldırım'a ait olan Enflasyonla mücadeleye tam destek veren dönerci dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İşyerinin kapalı olduğu saatlerde yapılan silahlı saldırıda işyerinin camları kırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Ekipler silahlı saldırıyı düzenleyen şahsı veya şahısları tespit etmek için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.

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