Engeller bilim ile aşılacak

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM) önemli bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçiriyor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek ‘Sınır Tanımayan Bilim’ projesi, ‘ortaokul seviyesinde’ öğrenme güçlüğü çeken ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı konan kaynaştırma öğrencilerine yönelik hazırlandı. TÜBİTAK tarafından da desteklenen eğitim programına alınan öğrencilerin bilime yönelik merak ve ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, ‘Sınır Tanımayan Bilim’ eğitim programı ile önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi. Fen ve teknoloji uygulamaları dersi müfredatına uygun olarak hazırlanan programın birebir ve gruplar halinde yapılacak etkinliklerle gerçekleştirileceğinin altını çizen Ferik, özel gereksinimi olan öğrencilere ufuk açmayı hedeflediklerini belirtti. Ferik, “Ekim ayı içinde yapılacak proje ile öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler, ekip çalışmasının yanı sıra verilen görevleri yerine getirme sorumluluğu alacaklar. Programa katılan öğrencilerin problem çözme ve karar verme becerileri gelişecek. Projenin gerçekleşmesinde, işbirliği içinde olduğumuz Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Sadece kaynaştırma öğrencileri için değil birçok özel ve dezavantajlı gruba yönelik projeler de yapacaklarını ifade eden Ferik, özel eğitim metodu içeren projelere Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra birçok kurumun da destek vermek istediğini söyledi. Ferik, konuya ilişkin gelişmeleri Bursa BTM’nin web sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyuracaklarını sözlerine ekledi.

Ekim ayı içinde 40 kişilik kontenjanlarla sınırlı iki grup halinde organize edilecek ‘Sınır Tanımayan Bilim’ projesinin ilk eğitim programı, 2-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Projenin ikinci eğitim programı ise 9-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Programa çocuklarını göndermek isteyen veliler, www.sinirtanimayanbilim.com uzantılı internet adresinden gerekli bilgiyi alabilecek. Proje başvuruları 15 Eylül’de sona erecek.