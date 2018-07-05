Engeller resimle kaldırılıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi Engelli Eğitim ve İletişim Birimi Engelsiz Yaşam Merkezi aracılığıyla devam eden eğitim çalışmalarına resim kursunu da eklendi. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, kara kalem, boyama ve yağlı boya kurslarına katılan engelli kursiyerleri, eğitimleri başında ziyaret etti.

Eğitimden, sağlığa, spordan, kültüre kadar her alanda engellilerin sosyal yaşamına değerler katmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bu çalışmaların Engelsiz Yaşam Merkezi ile daha kurumsal ve koordineli bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Resim kurslarına katılan 30 engelli kursiyere çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Sadi Kurtulan, “Temmuz ayı itibariyle Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 15 kişilik iki sınıf halinde resim kurslarına başladık. Kurslar haftanın 4 günü 4 saat olarak Eylül’e kadar sürecek. Kış döneminde de bu faaliyetlere devam edeceğiz. El becerileri adı altında ortaya çıkan eserleri de güzel bir etkinlikle sergilemeyi planlıyoruz. Engelli bireylerin yaşamın her alanındaki aktivitelere eşit ve aktif katılımlarını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte üretmenin, birlikte paylaşmanın anlamını özümsediğimiz sürece yaşama değer katabiliriz” dedi.