Engelleri ata binerek aşıyorlar

Osmangazi Belediyesi'nin otizm ve down sendromlu çocuklar için düzenlediği at biniş programları, engellilerin özgüven kazanmalarına yardımcı oluyor. At biniş programlarına katılan engelli çocuklar hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans olarak 10 dakikalık periyotlarla ata binerek terapi alıyor. Yazın açık kum manej, kışın ise kapalı çadır manejde 6 eğitimli at ile eğitimler gerçekleştiriliyor. 2018 yılında şuana kadar 103 engelli çocuk, at biniş programına katılırken, eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, at biniş eğitim programına katılan engelli çocukların özellikle sosyalleşme konusunda ciddî bir gelişme kaydettiklerini söyledi. Mustafa Dündar, “Eğitimler, engelli vatandaşlarımızın özgüvenlerini arttırmakta, sosyalleşmelerini hızlandırmakta ve gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Bu tür çalışmalar belediye hizmetlerinin dışında kalan ancak, toplumun ihtiyacı olan hizmetler. Belediye olarak bu tür ihtiyaçlara asla ilgisiz kalmıyoruz. Bu proje sayesinde hem engelli çocuklarımız tedavi oluyor, hem de tesis daha faal kullanılmış oluyor. Bu programa katılarak atlara yön verebilmeyi başaran öğrencilerimiz var” dedi.