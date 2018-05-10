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10 Mayıs 2018 10:12

Engelli askerlerin kına eğlencesi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini yerine getirmek isteyen engelli ve yaşlı bireyler için geleneksel kına gecesi düzenledi.

Engelli askerlerin kına eğlencesi

10 Mayıs 2018 10:12

Dev Türk bayrağı ve mehter marşı eşliğinde alana gelen asker adayları, ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.


Zihinsel ve fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan 80’den fazla kişi, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin organize ettiği kına gecesiyle askere uğurlandı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıt Salonu’ndaki geceye, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Garnizon Komutanı Vekili Albay Aziz Sevimli, Merkez Komutanı Albay Gürkan Çankaya, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, askeri erkan ve engelli bireylerin aileleri katıldı.


Dev Türk bayrağı açarak salona giren askerler, mehter takımının marşlarıyla yürüdü. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı, engelli gençlerin de efe kıyafetleriyle eşlik ettiği yürüyüş, Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri, gençlerin eline kınalar yaktı. Duygusal anlar yaşayan aileler, asker kıyafeti içerisindeki çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk milletinin kadını ve erkeğiyle birlikte asker ruhlu bir toplum olduğunu söyledi. Nene Hatun, Kara Fatma ve Seyit Onbaşı gibi sayısız kahramanın bu toplumun bağrından çıktığını belirten Başkan Alinur Aktaş, programı düzenleyen Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile destek olan Bursa Garnizon Komutanlığı’na teşekkür etti. Konu bağımsızlık ve vatan savunması olduğunda engellisinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin gözünü kırpmadan vatanı için göreve koşacağını ve canını seve seve verebileceğini anlatan Başkan Aktaş, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz olaylarına kadar bunun defalarca ispatlandığını hatırlattı. Başkan Aktaş, temsili askerlik uygulamasına katılan tüm engelli bireyleri ve ailelerini tebrik etti.


Bursa Garnizon Komutanı Vekili Albay Aziz Sevimli ise 1 günlük temsili askerlik uygulamasının büyük mutluluk ve gurur tablosu içerisinde uygulandığını ifade etti. Törende, gençlere üniformaları giydirilerek askeri eğitim verileceğini dile getiren Sevimli, asker andının da okunacağı güne tüm vatandaşları davet etti.




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