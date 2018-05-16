Engelli bireyler toprakla buluştu

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tarım AŞ., İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Türkiye Kredi Kooperatifleri Birliği, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa Engelliler Federasyonu arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen ’Tarımla Engellerimizi Aşıyoruz’ projesinin açılış töreni yapıldı. Okul içerisinde engellilere tahsis edilen bin metrekarelik alanda, engelli bireyler toprakla uğraşarak rehabilite edilecek. İlk aşamada engelli 20 bireyin alındığı proje, 8 ay boyunca haftada 1 gün şeklinde devam edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engellilerin birçok alanda dezavantajlı konumda bulunduğunu, son senelerde bu alanda ciddi çalışmaların yapıldığını söyledi. Engellilerin başkalarına olan fiziksel ve ekonomik bağımlılıklarını azaltmayı istediklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, topluma faydalı projelere katkı sunmaya devam edeceklerini anlattı. Tarım A.Ş. aracılığıyla tarımın her alanında destekçi kurum konumunda bulunduklarını belirten Başkan Aktaş, Türkiye’nin ‘söylendiğinin aksine’ tarımda geriye gitmediğini, gelişen teknolojiyle birlikte güzel çalışmaların ortaya çıktığını söyledi. Tarımla ilgili eğitimlerin artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Aktaş, "Tarımda daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Engelli bireylerin bu sürece katılması, onların hayatlarına değer katacaktır. Bursa’nın sanayi kimliği çok öne çıkıyor ancak aynı zamanda tarım şehriyiz. Bu işin lansmanını daha fazla yaparsak, gelir anlamında ileriye gideriz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda ciddi destekler veriyoruz. Elbirliğiyle bunları artıracağız" dedi.

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ise, engelli bireyler için büyük anlam taşıyan projeyi başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başlangıçta 20 engelli bireyi kursa tabi tuttuklarını ve eğitimlerin 8 ay süreceğini söyleyen Yıldız, uygulama için 1 dönümlük açık alanda 320 metrekarelik sera alanının hazırlandığını aktardı. Yıldız, engelli vatandaşlarla sebze fidelerinin ekilmeye başlandığını söyledi.