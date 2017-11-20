Engelli çocuğu olan yolcuyu araçtan attığı iddia edilen şoför:

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, otobüs şoförünün bir yolcuyu zorla indirmek istediği anlar büyük tepki çekmişti. İHA’nın uluştığı otobüs şoförü, asıl suçlunun yolcu olduğunu iddia ederek, "Saat 14:00’de Küçük Sanayi otobüs durağına yanaşıp yolcuları indirdikten sonra hareket halindeyken bir yolcu kapıya vurdu. Ön kapıyı açtım, çocuğuyla bir vatandaş aracıma bindi ve kart okuttu. ’Karta bakabilir miyim, kart size mi ait’ diye sordum. ’Hayır, bana ait değil, engelli çocuğuma ait’ dedi. ’Sizin de kart okutmanız gerekir’ dedim. Çocuğun refakatçisi olduğunu söyledi. Bu kartların çocuğu hastaneye götürüp getirmesi için verildiğini söyledim. İsmimi sordu, söylemedim. Bana el hareketi yaparak arka koltuğa doğru gitti Birkaç durak sonra bu şahıs ve çocuğu araçtan indi. Ben de yoluma devam ederek Uludağ Üniversitesi’ndeki son durağıma gittim. Duraktan 16:36’da kalkışım vardı. Bursa istikametine giderken Özdilek’in orada durdum ve yolcuları aşağı indirdim. Bu esnada kimse durmam için el kaldırmamasına rağmen, binmek için bir yolcu ön kapıya vurdu. Bu vatandaşın 2,5 saat önce tartıştığım yolcu olduğunu hiç tahmin etmedim. Kapıyı açarak araca aldım. Biner binmez bana el hareketi yaptı. Aracı üstüne kırdığımı iddia etti. Duraktan çıktıktan sonra beni yine tahrik etmeye başladı. Yolcuların can güvenliğini düşünerek onu araçtan indirdim. Ben haksız olmuş olsaydım aracın içindeki yolcular bana tepki gösterirdi. Ben 30 yıldır Bursa’da şoförlük yapıyorum. 30 yıldır hiç bir şikayet almadım. 30 yılda bir tane kusurum olmuşsa şoförlüğü bırakıp ehliyetimi emniyete teslim edeceğim. Bana yargısız infaz yaptılar. Ben bu yolcudan ve görüntüyü çeken vatandaştan şikayetçi olacağım" dedi.