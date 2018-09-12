Engelli derneği seçimlerini iptal ettiren kargaşa

Bursa'da düzenlenen engelliler derneği olağan üstü kongresinde kargaşa çıktı. Çıkan kargaşa sebebiyle seçim iptal edildi.

Mudanya Engeliler Derneği Başkanlığını yürüten Demet Ataman, 7 yönetim kurulu üyesinin 4'ünün verdiği karar sonucu görevinden alınarak yerine Ceyda Arslan başkan yapıldı. Görevden alınan eski başkan Demet Ataman, olağan üstü kongreye gitme talebi iletti. Alınan karar doğrultusunda olağan üstü kongreye gidildi. İkisi de engelli olmayan başkan adayının yarıştığı kongrede çıkan kargaşa sebebiyle olay yerine polis gelmesiyle kongre iptal edildi.

İptal edilen kongreyle ilgili konuşan Demet Arslan şunları söyledi: "Mevcut başkanlığı ben yürütürken 4 yönetim kurulu üyesi bir araya gelip beni görevden düşürüp Ceyda Arslan'ı başkan yapmış, bu aşamada derneğin kilidini değiştirdiler. Bu aşamadan sonra olağan sütü kongreye gitme kararı aldık. Kongre günü iki imza atılması gerekiyordu. Bir üyeler salona girdiklerine dair, ikincisi ise oy attıklarına dair salona girdiğine dair üyelere imza attırıldı, ama oy kullandığına dair imza attırılmadı. Nokta koyduruldu. Bizde bu duruma itiraz ettik ve kargaşa çıktı seçim iptal edildi”

Ceyda Arslan ise “Eski başkan döneminde yapılan yanlışlıklar sonucu başkan değişikliğine gitme kararı aldık. 7 üye toplandı, 4 üyenin çoğunluğuyla mevcut başkanı görevinden düşürüp göreve ben geldim. Seçim günü divan heyetini ben belirledim. Oy kullanan üyelerin imza atmadığı doğru değildir. Karşı taraf benim kazanacağımı anladığı için gerginlik çıkarttı. Özellikle imza atılmasını ben istedim. Kapının kilidini değiştirmemin sebebi ise artık burası benim sorumluluğumda olduğu içindir” şeklinde konuştu.