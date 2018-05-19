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19 Mayıs 2018 10:14

Engelli milli maratoncu Finlandiya’da Türkiyeyi temsil edecek

Bursalı Milli Sporcu Nihat Demir, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 19 Mayıs’ta düzenlenecek şehir maratonunda Türkiye’yi temsil edecek.

Engelli milli maratoncu Finlandiya’da Türkiyeyi temsil edecek

19 Mayıs 2018 10:14


Bursa’da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci hastalığından dolayı koltuk değneklerine bağımlı kalan 40 yaşındaki Nihat Demir, tekerlekli sandalyesiyle Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Tekerlekli sandalyesi ile normal insanların bile göze alamadığı 42 kilometrelik maraton yarışlarına katılan ve tam 4 kez dünya birincisi olan Demir, şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemek için Finlandiya’ya gidiyor.


İlk defa 2000 yılında İspanya’nın Sevilla Maratonu’na katılan Nihat Demir, ilk yarışında dünya 5’incisi olarak bitirmesinin ardından sırasıyla Fransa, Finlandiya, Havai, İspanya’da düzenlenen maratonlarda arka arkaya 4 kez dünya birinciliği elde ederken, erişilmesi zor bir başarıya imza atmış oldu.


Demir “Dünyanın en ünlü tekerlekli sandalye maratonlarından biri olan Helsinki CİTY Maratanunda Türkiye’yi temsil etmek benim için onur verici. İnşallah birinci olup, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.




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