Engelli öğrencilerden Taban'a teşekkür ziyareti

İnegöl Halk Eğitim Merkezi (HEM) idareci, öğretmen ve engelli kursiyerleri, Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören 23 yaş üstü engelli öğrencilerin yemekle ilgili yaşadıkları meseleyi halleden Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde 23 yaş üstü engelli öğrencilerin yaşadığı yemek sıkıntısı Belediye Başkanı Alper Taban'ın teşebbüsüyle çözüldü. Bu gelişme sonrası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, öğretmenler ve engelli kursiyerlerle birlikte Başkan Alper Taban'ı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Başkan Alper Taban, “Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben Alper Taban olarak kendi şahsî kesemden bir hizmet vermedim. Vatandaşımızın verdiği vergilerden aktarılan paylar var, bu payları biz de burada çeşitli vesilelerle kullanarak vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Tabii sınırsız bir bütçemiz, sınırsız imkânlarımız yok. Ama özellikle ben öğrencilerimizi, gençlerimizi önemsiyorum. Onlara fayda olabilecek her ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki yapmaya imkanımız olsun. Gençlerimize, öğrencilerimize yatırım yapıldığında onların ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. İmkan verildiğinde, fırsat verildiğinde gerçekten onlar da çok ciddi başarılar elde ediyorlar. İnşallah başarıları daim olsun. Öğretmenlerimize de verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Bazı meslekler var ki sadece maaşı için yapılacak işler değil. Öğretmenlik de çok mukaddes bir görev. Çocuklarımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.