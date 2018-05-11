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11 Mayıs 2018 17:12

Engelli öğrencilerin lunapark sevinci

Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi’nde (OBAM) eğitim gören engelliler, lunaparkta doyasıya eğlendi.

Engelli öğrencilerin lunapark sevinci

11 Mayıs 2018 17:12


Osmangazi Belediyesi’nin Engelliler Haftası münasebetiyle imza attığı organizasyona OBAM’da eğitim gören öğrenciler katıldı. Aileleriyle birlikte evlerinden alınarak lunaparka götürülen öğrenciler, hız treni, gondol, çarpışan otomobil gibi birçok eğlence aracına binerek unutulmaz bir gün yaşadı.


Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner’in de katıldığı faaliyet, engellerin ortadan kalktığının en büyük delili oldu. Lunaparktaki oyuncaklara binen engelli öğrenciler, daha sonra Kültürpark içerisindeki gölette gezi sandallarına binerek günü noktaladı.


Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Sevcan Yaman, Engelliler Haftası’nda düzenledikleri bu faaliyeti geleneksel hâle getirdiklerini belirterek, “Hem engelli vatandaşların, hem velilerin böyle keyifli bir gün geçirmelerini sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.




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