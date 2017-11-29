Engelli polisler iş başında

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 3 Aralık Dünya Engeliler günü münasebetiyle Yıldırım Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde yüzlerce engelli ve ailesini ağırladı. Engellilerle tek tek ilgilenen Osman Ak, onların gününü kutladı. Engelli çocuklara polis kıyafeti giydirilirken, ekip araçlarına bindirilip polis sirenine bastırıldı. Bom uzmanı köpeklerle gösteri yapıldı. Eğitimli köpekler saklanan kaçak maddeyi kısa sürede buldu. Polis abileri ve ablarıyla keyifli dakikalar yaşayan engellilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Dünya Engelliler Haftasında engelli vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Engellilerle bir araya geldik. Arkadaşlarımız güzel bir gösteri sundu. Engelli gençlerle keyifli bir gün geçirdik" dedi.