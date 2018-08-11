Engelli rampalarına dubalı tedbir

Belediye Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda engelli rampalarının önüne duba koyarak araç park edilmesini önlüyor. Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın talimatları ile ilçe genelinde yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı..

Refik Yılmaz, “Engelli vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Yürüttüğümüz projelerde onların rahat edebilmeleri için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Keşke duba koymaya mecbur kalmasaydık. Maalesef bazı sürücüler bu hususa dikkat etmiyor. Biz belediye olarak engelli vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, engelli rampalarının önlerine dubalar yerleştirerek bu noktalara araç park edilmesine mani olduk” dedi.