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22 Kasım 2017 17:20

Engelliler derneğinden din görevlilerine sunum

Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi din görevlilerine sunum yaptı.

Engelliler derneğinden din görevlilerine sunum

22 Kasım 2017 17:20


Yenişehir Müftüsü Mehmet Şenokur’un da katıldığı sunuma ilçede görevli din görevlileri ilgi gösterdi. Türkiye’de olduğu gibi Yenişehir’de de ciddi bir engelli gerçeği olduğunu belirten Harun Sak, “Engelli dünyası çok büyük bir dünya ve tam bir sıkıntılar yumağı. Sizleri din görevlileri olarak hep yanımızda görmek istiyoruz. Yaşadığınız bölgelerde bulunan engellilere lütfen sahip çıkın. Bizim ulaşamadığımız engellilerimize sizler daha kolay ulaşabilir ve bizlere bunları bildirebilirsiniz. Bizler Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği olarak ticari bir kaygı gütmeden gönüllü olarak engellilerimiz için koşturuyor, mücadele ediyoruz. Bizim bu karşılıksız mücadelemizde sizler yanımızda olursanız daha da başarılı oluruz” dedi.


Toplumda sık sık engelliler adına yardım toplandığının altını çizen Harun Sak, “Yenişehir’de biz bu şuuru oluşturduk. Ancak hala bu istismarcılara inanan vatandaşlarımız bulunuyor. Biz Yenişehir Zihinsel ve Bedensen Engelliler Derneği olarak asla bu istismarcıları istemiyoruz. Kaldı ki biz hiçbir zaman hiç kimseden yardım talebinde bulunmadık.Şunu kesin bir dille söyleyebilirim ki engelliler adına satılan dergi, boyama kitabı ve bunun gibi ürünlerden elde edilen gelirin hiçbir kuruşu engellilere gitmiyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Vatandaşları bu konuda da uyarırsanız sevinirim” diye konuştu.




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