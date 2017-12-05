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05 Aralık 2017 14:52

Engelliler gönüllerince eğlendi

Bursa’nın Karacabey Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.

Engelliler gönüllerince eğlendi

05 Aralık 2017 14:52


Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Başkan Yardımcısı Mehmet Vural, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Ali Özkan, engellilerin sadece yılın bir günü anılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Herkesin birer engelli adayı olduğunun altını çizen Başkan Ali Özkan, konuşmasını geceye anlam katan ve Cengiz Numanoğlu’nun kaleme aldığı “İçime Sinmiyor Sana Engelli Demek” adlı şiirle noktaladı. Şiir salonda duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.


Özel eğitimli öğrencilerin hazırlamış olduğu gösterilere davetliler alkışlarla eşlik ederken, minik öğrencilerin de geceye engelli abilerine katkı sağlamak için meslek dallarını tanıtan gösterileriyle destek vermesi takdirle karşılandı.


Engellilerin asker uğurlama töreni ise salondakileri gözyaşlarına boğdu. Salona asker kıyafetlerini giyerek davul, zurna eşliğinde giren engelli asker adaylarına kına yakıldı. Başta engelli aileleri olmak üzere salonu dolduran kalabalık gözyaşlarına hâkim olamadı. Gecenin sonunda "Yeni Türkiye’’ adlı şarkı tek bir ağızdan seslendirildi.




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