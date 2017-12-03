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03 Aralık 2017 15:10

Engelliler Günü’nde sakatlanan Afrikalı futbolcunun yardımına başbakan yardımcısı koştu

Dünya Engelliler Günü’nde sakatlanan Afrikalı engelli futbolcunun yardımına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu koştu.

Engelliler Günü’nde sakatlanan Afrikalı futbolcunun yardımına başbakan yardımcısı koştu

03 Aralık 2017 15:10


3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bursa’da düzenlenen Bursagücü Ampute Takımıyla Samsun Bedensel Engelliler Futbol Takımının maçına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’da katıldı. Maç devam ettiği sırada sakatlanan Afrikalı Şerafettin Oralenka, acılar içinde kıvranınca maçı izleyen Hakan Çavuşoğlu sakatlanan futbolcunun yardımına koştu. Ayağı döndüğü belirlenen futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maç sonunda futbolcuları tebrik edip onlara hediye veren Hakan Çavuşoğlu, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bütün engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam temennisinde bulunmak istiyorum. Bugün vesilesiyle gerçekleştirilen ampute takımı maçlarına ben de iştirak ettim. Burada kıran kırana bir mücadeleye şahitlik ettik. Saha içinde hiçbir engel tanımaksızın istediklerini yapılabilen ortaya koyan bunun heyecanını seyirciye kadar yansıtan bir mücadele gördük ve çok mutlu olduk. Engelliler ilgili olarak iktidarlarımız döneminde çok fazla gelişim ve dönüşüm ve yatırım gerçekleştirmiş olduk. Bizim engellilere bakış acımız onların kapalı odalarda kapıların ardında asosyal bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini değil sosyal hayatın içine katılmalarını temin etmek hedeflerimizin en önemlileri arasında yerini almıştır. İktidarlarımız döneminde bir engelliler yasası çıkartılmış onların yaşamlarını devam ettirmesini en mutlu oldukları yer ailelerinin yanı bilinciyle evde bakım ücreti adı altında bir uygulamaya başladık. Bunun kapsamında 500 bin engelli yakınına engelli bakım ücreti adı altında ücret ödemeye devam ediyoruz. Biz geldiğimizde kamuda 5 bin 770 civarında engelli memur kamuda istihdam ediliyordu. Şu anda bu 50 bin oldu. Başbakanımızın açıkladığı üzere 2018 yılında da 5 bin engellimizi memur olarak atayacağız. Özel sektörde de işçi vasfında çalışan engelli sayısına baktığımızda şu anda 90 bin civarında engelli işçimiz kontenjandan yararlanmak suretiyle özel sektörde istihdam ediliyorlar" dedi.




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