Engelliler için 4 yılda 4 milyon kapak topladı

Gün aşırı çöplerden, iş yerlerinden ve restoranlardan topladığı kapakları yıkayarak evinde biriktiren Gökçe, yaşadığı sürece kapak toplamaya devam edeceğini söyledi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi’nde ikamet eden 55 yaşındaki Nazım Gökçe, bir tekstil fabrikasından emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunma kararı aldı. 4 yıl önce aldığı bu kararın ardından haftanın belirli günlerinde sokak sokak dolaşarak çöp kutuları, iş yerleri ve restoran gibi yerlerde atılan kapakları toplayan Gökçe, 4 yılın sonunda topladığı yaklaşık 4 milyon kapağı engelli derneklerine bağışladı.