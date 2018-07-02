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02 Temmuz 2018 09:13

Engelliler için 4 yılda 4 milyon kapak topladı

Bursa’da yaşayan Nazım Gökçe, engellilere tekerlekli sandalye yardımında bulunmak için 4 yılda 4 milyon kapak biriktirdi.

Engelliler için 4 yılda 4 milyon kapak topladı

02 Temmuz 2018 09:13

Gün aşırı çöplerden, iş yerlerinden ve restoranlardan topladığı kapakları yıkayarak evinde biriktiren Gökçe, yaşadığı sürece kapak toplamaya devam edeceğini söyledi.


Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi’nde ikamet eden 55 yaşındaki Nazım Gökçe, bir tekstil fabrikasından emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunma kararı aldı. 4 yıl önce aldığı bu kararın ardından haftanın belirli günlerinde sokak sokak dolaşarak çöp kutuları, iş yerleri ve restoran gibi yerlerde atılan kapakları toplayan Gökçe, 4 yılın sonunda topladığı yaklaşık 4 milyon kapağı engelli derneklerine bağışladı.




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