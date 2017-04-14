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14 Nisan 2017 10:58

Engelliler ilmek ilmek halı dokuyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan halı dokuma kursuna katılan engelli çocuklar, bir haftada aldıkları eğitimle ustalara taş çıkartıyorlar.

Engelliler ilmek ilmek halı dokuyor

14 Nisan 2017 10:58

Biri erkek 5 engelli öğrenci gelir de elde ediyor.


İnegöl Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur işbirliğinde eski Halk Eğitim Merkezi binasında oluşturulan Halı Dokuma atölyesinde 21 kursiyerden 5’i olan engelli öğrenciler, halı dokuyarak gelir elde ediyorlar. Bir haftalık eğitim sonucunda halı dokuma tezgahının başına geçen engelli öğrenciler, diğer kursiyerlere taş çıkartıyorlar. Yetenekli öğrencilerin 3 ay içinde tamamlayacakları yün halılar Amerika’ya satılacak.


İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Seçkin Acar, “Eski binamızda hayırseverlerin desteğiyle tadilat yaptık. Eski binamızda çeşitli kurslar düzenliyoruz. Bu binamızda aynı zamanda 23 yaş üstü engelli kursumuz var. Burada kaybolmaya yüz tutmuş halı dokuma kursunu açtık. Engelli bireylerimizi normal yetişkin bireylerimizle entegre edip, halı dokuma kursu açtık. Hayırsever destekleri ile Halı Dokuma atölyesi oluşturduk. İş-Kur ile yaptığımız protokol sonucunda 21 kursiyerimizle birlikte yün halı dokuma kursumuzu başlattık” dedi.


İş-Kur tarafından kursa katılan engelli ve yetişkin kursiyerlere belli bir miktar yevmiye ödendiğini belirten Acar, engelli gençlerin de bu kursta sarf ettikleri emeklerle kazandıkları parayla ev bütçesine katkı sağladıklarını ifade etti.


Öte yandan İnegöl’e bağlı İhsaniye Mahallesi’ndeki ipek halı d6kuma kursu da devam ediyor.




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