Engelliler Meclisi’nden muhteşem konser

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle hazırlanan Türk Halk Müziği konseri ve Ritim gösterisine, Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, engeli bireyler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’nda yapılan ve Bursalıların büyük ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nı BUSMEK işaret dili kursu öğrencileri de işaret diliyle okudu.

Gecede ilk olarak eğitmen Cuma Çimen önderliğinde Ritim Grubu sahne aldı. Kullanabildikleri müzik aletleriyle ritim tutan engelli bireyler, dinleyenlerden alkış aldı. Farklı farklı enstrümanları ahenk içinde çalan bireyler, performanslarıyla da ailelerini gururlandırdı.

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Halk Müziği ekibi Koro Şefi Kemal Kamalı önderliğinde sahneye çıktı. Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının da yer aldığı gecede, engelli bireyler solo ve koro halinde önemli eserleri başarıyla seslendirdi. Dinleyenlere müzik ziyafeti sunan bireyler, sanatla hayata nasıl tutunduklarını bir kez daha gösterdiler. Eğlenceli anların da yaşandığı konserde, engelli bireyler ve aileleri moral depoladı.

“Daha engelsiz yarınlarımız olacak”

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ise, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm dünyada farkındalık günü olarak geçirildiğini söyledi. Ülkemizde 2005’te engelliler yasası adı altında bir çalışma yapıldığını hatırlatan Karaburun, Türkiye tarihinde ilk kez böyle bir çalışma yapan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Hayatın her alanında engellilerle ilgili hayatın kolaylaştırılması adına kanunların hazırlandığını anlatan Karaburun, bunun yeterli olmadığını, engellilere daha fazla hizmet edebilmek adına çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. 53 binin üzerinde engelli bireyin kamuda istihdam edildiğini söyleyen Karaburun, “Eğitim konusunda engellilerin okula ücretsiz olarak ulaşımı sağlandı. Yatılı bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim merkezleri sayıları her geçen gün artıyor. Hükümet olarak engellilerin bu merkezlerde iyi hizmet alması için gerekli yardımları yaptık. Erişebilirlik konusunda çalışmalar sürüyor. Bu konuda hala birçok eksiğimiz var. Bursa’da birçok kamu kurum binalarına engelliler rahatlıkla girebiliyor. Sivil toplum kuruluşlarının bizleri çok daha fazla uyarması gerekiyor. Önümüzdeki senelerde daha engelsiz yarınlarımız olacak” diye konuştu.

“Engelli kardeşlerimizi değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz”

Programda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm dünyada engellilerin hakları ve yaşam standartlarının arttırılması adına bir bilinç oluşturduğunu söyledi. Engelli bireylerin topluma kazandırılmasında sosyal devlet ve yardımsever birey olmanın öneminin pekiştirildiğini belirten Çepni, engelliliğin yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Engelliliğin, sosyal hayatı engelleyen bir kusur olmadığını dile getiren Çepni, “Desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu sebeple her fırsatta engelli kardeşlerimizi kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Engelliler Meclisi Bursa Kent Konseyi´nin her zaman gururla bahsettiği bir meclisidir. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak, moral ve motivasyon kazandıracak önemli çalışmalara imza atıyorlar. Türk Halk Müziği korosu 12 senedir, ritim gurubumuz ise 7 senedir faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca engelli kardeşlerimize ücretsiz E-KPSS kursları, engelli hakları ile ilgili bilgilendirme toplantıları, resim kursları düzenliyorlar. Bursa Kent Konseyi olarak meclislerimiz, çalışma gruplarımız, katılımcı kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, ofislerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden tüm enerjimizle ‘Daha güçlü bir Bursa için hep beraber çalışıyoruz” dedi.

Çepni, programın düzenlenmesinde emeği geçen Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez’e ve üyelerine, koro şefi Kemal Kamalı’ya, ritim grubu eğitmeni Cumali Çimen’e, işaret dili tercümanı Gökçe Çayır’a ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de bünyelerinde Türk Halk Müziği grubunun 2005’te, ritim grubunun 2011’de kurulduğunu, işaret dili grubunun da artık oluşturulduğunu dile getirdi. Gruplara her engelli grubundan bireyin katılabildiğini belirten Sönmez, korolardaki sayıları artırmak istediklerini belirterek engelli bireylerin bu çalışmalara daha fazla katılmasını istedi. Engelliler adına dergi satan ve para toplayanlara itibar edilmemesini isteyen Sönmez, engellilerin suiistimal edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Sönmez, “Bursa Milletvekili Bennur Karaburun her zaman bizlerin yanında olduğunu hissettiriyor. Bizler Türk Halk Müziği Korosu’nun ve Ritim Grubu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konser vermesini, yeteneklerimizi orada da göstermek istiyoruz” dedi.

Programın sonunda protokol üyeleri tarafından koro şefi Kemal Kamalı’ya, ritim grubu eğitmeni Cuma Çimen’e ve işaret dili tercümanı Gökçe Çayır’a çiçek takdim edildi.