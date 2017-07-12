Engellilerin karne sevinci

Yenişehir Özel Destek Rehabilitasyon Merkezi’nin gerçekleştirdiği karne töreninde engelli vatandaşların sergilediği oyunlar izleyenleri hem duygulandırdı, hem de eğlendirdi. Kurum Müdürü Kamettin Baştürk, sevginin her engeli aşacağını belirterek, “İnsana yüklenen sevgi misyonu sonsuzluğa kadar sürecek. Eğitimin her alanında sevgisiz asla olmaz. Ancak bizim gibi böyle rehabilitasyon merkezlerinde sevgi daha çok ön plana çıkıyor. Bu evlatlarımıza verdiğimiz sevgi sayesinde engelleri aşıyoruz. Bunun da meyvelerini topluyoruz” dedi.

Daha sonra öğrencilere belgeleri verildi.