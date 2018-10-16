Engelsiz dokunuşlar

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Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yenice Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören çocuklar tarafından el sanatları ve resim sergisi açıldı.


İnegöl AVM'deki sergiye Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Teşkilatı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut ÖNEŞ, İl Müdür Yardımcısı Cevdet AKAÇ, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Arzu Tekin, STK'lar ve pek çok davetli katıldı. İl Müdürü Erkut Önüş, “Çocuklarımızın sosyal hayata katılmalarını desteklemek, kendilerini ifade etme becerisini güçlendirmek için bu proje başlatıldı. Özel çocuklarımıza bu güzel eserleri için çok teşekkür ediyorum, ellerine sağlık” dedi.


50 özel çocuğun yıl boyunca büyük emeklerle hazırladığı el sanatları ve resim sergisi ilg gördü.

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