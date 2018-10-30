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Engelsiz sergi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uğur Böceği Kültür Merkezi Engelsiz Hayat Merkezi kursiyerleri sergi açtı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uğur Böceği Kültür Merkezi Engelsiz Hayat Merkezi kursiyerleri sergi açtı.


Engellilerin eserlerinden oluşan serginin açılışına Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, protokol mensupları çok sayıda vatandaş katıldı. 'Uğur Böceği Kültür Merkezi ve Engelsiz Yaşam Merkezi yaz kursiyerlerinin sergisi ilgi gördü. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler yaptıkları el emeği ve göz nuru eserleri görücüye çıkardı. Sergileri gezen ziyaretçiler yapılan el emeği eserleri çok beğendi. Daha sonra kursiyerlere sertifikaları takdim edildi . Başkan Sadi Kurtulan, “Kültür ve sanat uğruna engelleri ortadan kaldıran sanatseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

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